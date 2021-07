Fermierii, exasperați. Autoritățile române protejează importurile Statul incurajeaza importurile alimentare, prin lipsa controalelor riguroase la vama, atrag atenția fermierii romani. Aceștia acuza și ANSVSA ca nu a depistat carnea de pui infestata cu salmonella și ca nu a facut publice astfel de informații, singurii care au luat atitudine fiind europarlamentarii straini. In Romania patrund in fiecare zi cantitați importante de carne […] The post Fermierii, exasperați. Autoritațile romane protejeaza importurile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

