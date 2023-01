Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din Romania au in proprietate circa cinci milioane hectare de teren agricol, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistica (INS) pentru Recensamantul General Agricol, Runda 2020, ceea ce reprezinta aproximativ 39% dintr-un total de 12,8 milioane hectare de teren. Din…

- Un proiect de lege de recunoaștere a vechimii in munca in cazul medicilor de familie și a stomatologilor a fost adoptat de Parlament. In total, este vorba de peste 12.000 de medici de familie cu cabinete individuale și peste 16.000 de cabinete stomatologice. „Odata cu aceasta lege, medicii vor putea…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 1,167 milioane, in primele noua luni ale anului, cheltuielile acestora insumand 3,157 miliarde de lei, in medie 2.704 lei/persoana, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, transmis…

- Romania este una din țarile cu cel mai rapid internet din lume, dar și printre statele cu acoperire mare a gospodariilor in ceea ce priveste internetul de mare viteza. ”Din totalul gospodariilor din Romania, 82,1% au acces la reteaua de internet de acasa, in creṣtere cu 1,3 puncte procentuale fata de…

- Agricultorii din Satu Mare ies, luni, la protest cu tractoarele in strada pentru a trage un semnal de alarma cu privire la pericolul in care se afla fermele din Romania, amenințate de faliment. Ei se plang de faptul ca rafturile marilor magazine sunt pline cu produse care ”nu respecta legislația”, in…

- Crescatorii de ovine și caprine din Vaslui, unul din județele cele mai afectate de seceta din acest an, sunt nevoiți sa cumpere porumb din Ucraina pentru a nu le muri animalele de foame. Și mai mult decat atat, este și mai ieftin, adica la jumatate de preț fața de nivelul practicat in Romania. „Este…

- Cresterea accelerata a salariilor in lei din ultimii trei ani, precum si relativa stabilitate a cursului leu/euro (chiar aprecierea monedei nationale din aceasta vara) au dus la un avans puternic al puterii de cumparare in euro a salariului mediu, reiese din datele Institutului National de Statistica,…

- Comisia de licitație a ANCOM a analizat documentele de calificare depuse de ORANGE ROMANIA S.A., RCS & RDS S.A. și VODAFONE ROMANIA S.A. in cadrul procedurii de selecție competitiva organizata pentru benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz și a validat candidaturile depuse. Avand in…