Fermierii din Moldova se adună la SFATUL GRÂNARILOR – AGRIVENTURA 2022 ASOCIAȚIA GRANARII organizeaza in perioada 30 iunie – 2 iulie prima ediție a evenimentului SFATUL GRANARILOR – AGRIVENTURA 2022 . Evenimentul este unul de amploare și va reuni fermieri din intreaga regiune de Nord-Est a țarii pe Platforma experimentala de la Podu Iloaiei, in cadrul fermei PANIFCOM. Organizatorii iși propun ca in acest an sa reuneasca sub o singura cupola trei evenimente similare, organizate anul trecut și dedicate cultivatorilor de grau, porumb și floarea soarelui. Prima ediție a evenimentului SFATUL GRANARILOR – AGRIVENTURA 2022 va cuprinde demonstrații de tehnica agricola,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in fața unei noi oportunitați, in contextul crizei actuale din Ucraina și a eforturilor tot mai mari pentru a se garanta siguranța alimentara a consumatorilor. Fermierii din Moldova se pregatesc pentru un an agricol intens, cu noi strategii de valorificare a producției locale. La finele…

- IULIUS continua demersurile de sprijinire a refugiatilor din Ucraina, alaturi de alte companii responsabile si membri ai societatii civile, care au demonstrat, in ultima luna, ca valori precum empatia, solidaritatea si grija pentru cei aflati in suferinta nu au granita. De la inceputul conflictului…

- Intrucat am fost in direct la Rtv, am fost nevoit sa ascult o parte dintr-o traducere proasta a discursului lui Elensky pentru parlamentarii romani. Nu am reținut decat doua lucruri: (i) Elensky a pronunțat sintagma Slava Romania (ceea ce este o lecție severa pentru romanii daștepți și progresiști care…

- Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și Asociația „Noua Acropola” Iași invita publicul la o serie de conferințe dedicate unor importante teme de reflecție filosofica. Primul eveniment din aceasta serie, „Dialog filosofic: Timpul, prieten…

- Peste 3,4 milioane de ucraineni au plecat din țara in ultimele saptamani, iar 73.000 de copii parasesc zilnic Ucraina din cauza razboiului. In contextul actualei crize umanitare, World Vision va realiza 15 spații special amenajate pentru primirea mamelor și copiilor ucraineni. World Vision Romania…

- Calea Ferata din Moldova a pus la dispoziție un tren cu 11 vagoane pentru transportarea a peste 1200 de refugiați din Ucraina, care au intrat prin punctul de trecere a frontierei de stat Otaci - Moghilev Podolsk. Trenul va ajunge astazi, 2 martie, in jurul orei 21:30 la stația Moghilev Podolsk și va…

- Platforma DA condamna agresiunea militara impotriva Ucrainei, si, in contextul ultimelor evenimente tragice Ucraina, cheama toate fortele civice si politice din R. Moldova la solidaritate si unitate pe problemele de securitate nationala.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…