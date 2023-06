Asociatia Forta Fermierilor din Republica Moldova a anuntat ca va incerca miercuri sa negocieze cu conducerea tarii situatia din agricultura, in special pentru agricultorii mici si mijlocii. Acestia au solicitat intrevederi cu presedintele Parlamentului si presedinta tarii, Maia Sandu. Totodata, mizeaza pe discutia cu Dorin Recean, dar si cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, care vine la Chisinau. Fermierii au anuntat ca in cazul in care negocierile cu conducerea tarii nu vor da roade, vor organiza noi proteste. Marti, fermierii au organizat un protest si si-au adus tractoarele in Piata Marii…