Fermierii afectaţi de secetă vor primi ajutor de la autorităţile germane Potrivit autoritatilor, Executivul de la Berlin ar putea permite ca o parte din zonele de conservare speciala, a terenurilor pastrate sub forma de pajisti, sa fie utilizate pentru hrana animalelor. Aceste zone de conservare speciala au fost infiintate ca o conditie pentru ca fermierii sa poata primi subventii de la UE si sa puna la punct un sistem agricol mai prietenos cu mediul.



"Aceasta perioada indelungata de seceta reprezinta o provocare mare pentru fermieri. Acest lucru este valabil in special pentru crescatorii de animale, care in unele zone nu mai dispun de furaje pentru animalele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

