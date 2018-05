Stiri pe aceeasi tema

- Daca in martie si aprilie media zilnica a celor care au trecut pragul centrelor Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura, pentru depunerea cererilor unice de plata, nu a depasit cifra sapte, din aceasta luna, lucrurile stau cu totul altfel. De o saptamana, angajatii Agentiei abia fac…

- In timp ce oficialii de la Ministerul Agriculturii vorbesc de miliarde de euro adusi in Romania pe diferite proiecte, fermierii timiseni se plang de probleme simple, dar decisive pentru activitatea lor. Maricel Dima, subsecretar de stat in Ministerul Agriculturii, a venit marti la Timisoara sa vada…

- VESTI…Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Vaslui informeaza ca, pana la aceasta data, au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plata in agricultura pentru anul 2018, un numar de 12.924 cereri de plata, pentru o suprafata de 51.545 ha, ceea ce…

- Perioada de inscriere in programul de sprijin pentru rasele Bazna-Mangalita s-a finalizat, iar la nivelul tarii s-au inscris 304 furnizori, 30 de procesatori si 6.186 de crescatori de porci, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Potrivit unui proiect de Hotarare initiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor. Valoarea totala a sprijinului financiar alocat din…

- Comisia Europeana a avertizat Ministerul Agriculturii ca trebuie sa respecte regulile privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Daniel Buda. "Domnule ministru Petre Daea, va solicit public demisia ca urmare…

- Presedintele Sindicatului Lignitul Oltenia confirma ca a fost angajat pe un post de referent in cadrul Complexului Energetic Oltenia. Constantin Cretan spune ca a fost incadrat pe jumatate de norma pentru a-si putea completa stagiul de cotizare, ca sa poata indeplini conditiile de pensionare.…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…