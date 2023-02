Marian Popa, fermier, a fost intrebat, joi, la Prima News, de ce cerealele din Ucraina care trebuiau sa tranziteze tara noastra au ramas in Romania si despre ce cantitate e vorba. “E greu de estimat cat au ramas, s-au tranzitat circa noua milioane de tone de cereale prin Romania si sigur ca o mare parte din aceste cereale au ramas, au fost cumparate de traderi din Romania. S-au intamplat multe lucruri care au condus la o aglomerare mare pe Portul Constanta. In momentul acesta portul este blocat din cate am aflat eu. Am vandut circa o mie de tone de porumb si a durat vreo doua saptamani ca sa…