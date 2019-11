Fermier cu experienta explica de ce tinerii ar trebui sa aleaga agricultura si NU informatica

Stiri pe aceeasi tema

- In 15 noiembrie 2019, Agentia de recrutare si consultanta ECIM, organizeaza la Galati, la Salon Elite, in incinta Potcoava de Aur, Cafeneaua cu Joburi - un ALTFEL de targ de locuri de munca. Evenimentul este sustinut de OLX Locuri de munca, in calitate de Partener Principal. Cele doua serii de evenimente,…

- Am parcurs in acest partid toate etapele, nu am sarit nicio treapta, nu am evitat niciun obstacol. Am avut un drum lung si frumos. De la bucuria de a lipi afise, in tinerete, la onoarea de fi, astazi, dupa 23 de ani de lupte si provocari, candidatul PSD la alegerile prezidentiale. Am fost de-a lungul…

- Aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare a unor soiuri de struguri in cantitați industriale poate contribui la creșterea competitivitații strugurilor din Moldova pe piețele externe, afirma un fermier din raionul Ialoveni.

- Rata somajului a scazut la 3,8% in acest an, insa tinerii sunt cei mai afectați: 15% dintre cei cu varste intre 15 si 24 ani nu au loc de munca Rata somajului a scazut la 3,8% in trimestrul II din acest an iar cel mai ridicat nivel, 15%, a fost inregistrat in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24…

- Psihologul Lenke Iuhoș explica: Drama generației cu telefonul in pat. Tinerii de astazi, numiți de specialiști drept Generația Internet, s-au nascut și au crescut mult diferit de generațiile anterioare. In ziua de azi, aproape orice tanar s-a nascut și a crescut cu laptopul in brațe, adoarme cu smartphone-ul…

- Arad. Ce este creativitatea si cand o folosim? E ceva ce folosim doar cand este vorba despre arta sau o putem folosi si in viata de zi cu zi? Iata doua intrebari la care incearca sa raspunda creatorii unui nou concept de teambuilding adresat in special tinerilor: „Jurnalul inspirational”.…

- Persoanele care ți-au spus ca munca intr-un restaurant nu ofera satisfacții, cu siguranța, nu au lucrat in locul potrivit. Bineințeles, salariul și programul sunt primele pe care vrei sa le afli. Insa trebuie sa ai in vedere și care va fi parcursul dezvoltarii tale profesionale. Sunt locuri de munca …