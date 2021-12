Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a exprimat joi speranta pentru "un contact" intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden "in urmatoarele zile", in toiul unui varf de tensiune intre Rusia si tarile occidentale cu privire la Ucraina, informeaza AFP. Citat de agentiile de presa ruse, ministrul-adjunct…

- Potrivit tradiției, așteptarea Craciunului in mai multe credințe ale comunitații maghiare incepe cu aprinderea primei lumanari din coronițele de brad atent impodobite, denumite coronițe de Advent. De altfel, tot mai mulți romani au preluat aceasta tradiție de Sarbatori. Cu aceasta ocazie, pentru prima…

- Ediția de noiembrie a Targului Producatorilor Locali desfașurat la Reghin la finele saptamanii trecute a stat sub auspiciile sarbatorilor de iarna, oferta fiind una destul de bogata in ce privește ormamentele de Craciun. Printre cei care au bifat o noua prezența la targul gazduit de Piațeta Libertații…

- Recent a vazut lumina tiparului un nou volum semnat de muzeograful reghinean Florin Bogdan intitulat intitulat "Cartea romaneasca veche in colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia". Greutatea colecției de carte romaneasca prezentata de Florin Bogdan este subliniata și de prezența celor trei…

- O tristețe fara margini! Melisa Varga, tanara din Maramureș, studenta in Baia Mare, a fost rapusa de o boala tare rea. „Sunt momente in viața cand speranța e tot ce ne-a ramas! Sunt momente in viața cand și speranța ne parasește. Am sperat, ca mulți alții, ca studenta noastra, Melissa Roxana se va…

- Calendar ortodox 12 noiembrie 2021. Iata ce sarbatoare este azi si ce nu ai voie sa faci in aceasta zi sfanta de vineri! Sfantul Atanasie Todoran este sarbatorit de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, la data de 12 noiembrie. Astfel, in perioada 22-24 octombrie 2007, s-a hotarat canonizarea Sfintilor…

- Dupa ce duminica, in fața Catedralei Ortodoxe din Targu Mureș, aproape 400 de persoane au venit sa se vaccineze la caravana mobila, organizatorii au luat decizia sa extinda aceasta posibilitate in toate cartierele targumureșene. Astazi caravana mobila a poposit in cartierul Dambu Pietros unde cu o ora…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat luni seara, la Antena 3, ca o guvernare PNL-PSD-UDMR ar putea reprezenta o soluție in vederea combaterii pandemiei, explicand totodata de ce nu e oportuna investirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR.…