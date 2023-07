Stiri pe aceeasi tema

- Ferencvaros TC, campioana Ungariei, a fost eliminata surprinzator din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal de formatia feroeza KI Klaksvik, care s-a impus cu scorul de 3-0 la Budapesta, miercuri, in mansa secunda, anunța Agerpres.Dupa 0-0 in Feroe, KI Klaksvik a marcat de trei ori…

- Ferencvaros, campioana Ungariei, și Klaksvik, campioana Insulelor Feroe, disputa ACUM manșa decisiva a primului tur preliminar din Liga Campionilor. Prima repriza a meciului incheiat la ora 19:00 s-a incheiat cu un rezultat șocant, 3-0 pentru feroezi! In tur, Ferencvaros și Klaksvik au remizat, scor…

- Marti, 11 iulie: ora 18.00: Urartu (Armenia) – Zrinjski (Bosnia);ora 18.30: Lincoln (Gibraltar) – Qarabag (Azerbaidjan);ora 19.00: Zalgiris (Lituania) – Struga (Macedonia);ora 21.00: Hamrun (Malta) – Maccabi Haifa (Israel), Olimpija Ljubljana (Slovenia) – Valmiera (Letonia), Rakow (Polonia) – Flora…

- Marius Sumudica i-a dat un sfat lui Gigi Becali. Antrenorul de la Al Raed este de parere ca Andrea Compagno este cel mai bun atacant din Liga 1, motiv pentru care ii recomanda patronului de la FCSB sa nu renunte la el. Andrea Compagno a fost aproape de o plecare de la FCSB, in aceasta […] The post Marius…

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a declarat sambata ca orice jucator care doreste sa plece de pe Anfield Road este liber sa o faca, ba mai mult, il va conduce pe acesta personal la noua sa echipa, scrie Reuters.Declaratia sa a fost facuta in contextul in care a fost intrebat daca jucatorii…

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, s-a aratat increzator ca echipa isi va reveni dupa esecul de joi de pe terenul lui Brighton (0-1), iar in urmatoarele saptamani va reusi o calificare "vitala" in Liga Campionilor, informeaza DPA.United a aratat un progres in acest sezon, primul sub…

- Echipa germana Schalke 04 a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, echipa Werder Bremen, intr-un meci al etapei a 30-a din Bundesliga. Golurile gazdelor au fost marcate in ultimele cincisprezece minute ale meciului.Werder a deschis scorul pe Veltins-Arena, in minutul 18, cand a inscris Marvin…

- Adus la Bayern in locul lui Julian Nagelsmann, antrenorul Thomas Tuchel a pierdut 5 din cele 7 meciuri in care a stat pe banca, fiind eliminat din Cupa Germaniei, din Liga Campionilor și detronat din Bundesliga dupa ce Bayern a pierdut cu Mainz, scor 1-3. Tabloidul Bild susține ca, in mod normal, ar…