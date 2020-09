Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev s-a calificat în grupele Champions League dupa o pauza de patru ani, iar Mircea Lucescu a stabilit un record dupa ce a dus echipa din Ucraina în cea mai importanta competiție a cluburilor din lume. Cu scorul general de 5-1 (a fost 3-0 în partida retur), Dinamo Kiev…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat, marti, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), formatia Gent din Belgia. In tur, ucrainenii s-au impus cu 2-1.Au marcat: Buialski '9 (spectaculos, cu calcaiul), De Pena '36 (p),…

- Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat in play-off-ul preliminariilor Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia olandeza AZ Alkmaar. Au marcat: Gerson Rodrigues ('49) si Saparenko ('86).Dupa ce s-a calificat in play-off-ul…

