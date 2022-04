Feodor Dostoievski, între iubiri și închisoare In ultima vreme, de cand a inceput razboiul din Ucraina, mai bine zis, unul dintre greii literaturii, nu doar rusești, ci universale, Feodor Dostoievski, a tot fost adus, ca sa zic așa, la rampa. Unii, care au auzit sau nu despre el, care i-au citit sau nu opera – caci, la Dostoievski vorbim despre opera – s-au gandit sa-i zgandare somnul de veci, incercand sa-l scoata de pe firmament și sa-l arunce la coșul de gunoi. Sa spui, in integralitatea ei, povestea lui Dostoievski, e greu. Și e nevoie de un tom intreg ori chiar de o trilogie. Nici nu-mi propun, eu, o biata condeiera, sa fac, acum, asta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

