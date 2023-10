Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Catalin Predoiu ar trebui „sa iși faca ordine” in Ministerul de Interne, este de parere Gheorghe Ialomițianu. Politicianul a vorbit despre fenomenul traficului și al consumului de droguri aratand spre cazurile de polițiști și alți reprezentanți ai autoritaților care au legatura cu astfel…

- Polițiștii vor ca punctul de amenda sa creasca cu 15% și sa ajunga la 165 de lei. Propunerea de majorare va fi susținuta de Ministerul de Interne. Polițiștii au propus ca amenzile sa creasca de la 1 ianuarie 2024 avand in vedere numarul crescut de abateri de la Codul Rutier care duc la accidente, Romania…

- Am avut chiar astazi atacuri la 800 de metri de granita, dar nicio drona nu a ajuns in Romania. Nu a existat „nicio drona si nicio alta parte a vreunui dispozitiv” care sa fi ajuns in Romania in urma ultimului atac lansat de ruși luni asupra porturilor ucrainene de la Dunare, a insistat președintele.…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a afirmat, joi, ca Romania a fost „umilita” la Viena, prin noul refuz al Austriei pe tema aderarii la spatiul Schengen. El ii acuza pe ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a fost miercuri in vizita la Viena, si pe presedintele Klaus Iohannis ca „nu sunt in stare…

- Mircea Badea nu este deloc convins ca sancțiunile aplicate de Ministerul de Interne in cazul 2 Mai sunt cele mai potrivite. Dupa tragedia provocata la sfarșitul saptamanii trecute de șoferul drogat Vlad Pascu in localitatea 2 Mai, revoltata, lumea a cerut demisia tuturor celor care se fac vinovați.…

- Un fost agent secret bulgar, convertit in om de afaceri dupa caderea comunismului si acuzat de frauda, a fost impuscat mortal miercuri dupa ce scapase in trecut din doua tentative de asasinat, au anuntat autoritatile de la Sofia, potrivit AFP. Alexei Petrov, in varsta de 61 de ani, se afla impreuna…

- Ziarul proguvernamental Israel Hayom a publicat un interviu cu liderul AUR, George Simion, cu titlul: „Memoria Holocaustului nu face parte din jocul politic: Un politicianul roman de dreapta, de 36 de ani, face valuri”. „George Simion este unul dintre cele mai cunoscute nume din politica romaneasca…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, luni, ca doreste ca prevederile noii Legi a invatamantului referitoare la combaterea violentei in scoli sa fie operationalizate cat mai rapid, mentionand ca vor fi derulate, impreuna cu Ministerul de Interne, o serie de campanii. CITESTE SI Ciolacu: Putem…