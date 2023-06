Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat joi ca va trebui adaptat sistemul de alertare a populatiei, in urma inundatiilor din ultima perioada, pentru a localiza si mai bine aceste zone. El a aratat ca ne asteptam in continuare la o vara in care este posibil sa mai avem fenomene meteo extreme.

Ministrul Mediului a declarat la sediul PNL, dupa sedinta conducerii partidului cu ministrii liberali din Cabinetul Ciolacu, ca a informat conducerea PNL despre situatia pe care a gasit-o in judetele Arad, respectiv Hunedoara, ca urmare a deplasarii pe care a facut-o in zonele afectate de inundatii.