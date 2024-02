Fenomene bizare pe Lună. Au loc cutremure care durează ore în șir Un studiu al NASA trage un semnal de alarma in ceea ce privește satelitul natural al Pamantului. Pe masura ce miezul Lunii se racește și se micșoreaza treptat, suprafața sa dezvolta cute – precum un strugure care se micșoreaza intr-o stafida – care creeaza „cutremure lunare” care pot dura ore intregi, precum și alunecari de teren. La fel ca restul suprafeței satelitului natural, zona polului sud – care face obiectul unui interes atat de mare – este predispusa la aceste fenomene seismice, ceea ce ar putea reprezenta o amenințare pentru viitorii coloniști și echipamente umane. „Acest lucru nu este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

