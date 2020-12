Stiri pe aceeasi tema

- La data solstitiului de iarna, Soarele rasare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est si apune tot cu acelasi unghi spre sud fata de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el "urca" - tinand cont de latitudinea medie a tarii noastre, de 45° - la numai 21° fata de orizont. In consecinta, la aceasta…

- Este prima conjuncție dintre Jupiter și Saturn din anul 2000 și cea mai apropiata conjuncție din 1623. The post Luni, 21 decembrie 2020, fenomen astronomic spectaculos,Jupiter și Saturn vor fi atat de aproape incat vor parea o planeta dubla first appeared on Partener TV .

- Ne așteapta o mica minune, la final de decembrie 2020: Un eveniment astronomic unic intr-o viața de om va putea fi admirat pe cer in 21 decembrie, cand planetele Jupiter și Saturn se vor alinia cu Pamantul. Vor fi foarte aproape una de cealalta, așa cum s-a mai intamplat acum cateva sute de ani. Jupiter…

- Puteți merge chiar de astazi, dupa ora 17.00 sa vedeți stelele. Veți vedea doua planete luminoase care se apropie una de alta. Se intampla o data in viața. Fenomen rar pe cer Noi spunem ca ”se aliniaza planetele”, dar specialiștii numesc acest fenomen rar „Marea conjuncție”. Cele mai mari planete din…

- Daca ar fi sa puteți obseva cerul doar o noapte in 2020, alegeți noaptea de 21 decembrie! Acesta este sfatul pe care il dau specialiștii de la Observatorul Astronomic București in prezentarea evenimentelor astronomice ale anului acesta. Specialiștii o numesc și „Marea conjuncție”: cele mai mari planete…

- In decembrie 2020 va avea loc un fenomen astronomic inedit, o aliniere de planete. Jupiter și Saturn se vor afla foarte aproape una de alta, transmite Science Alert. Planetele se vor afla in aceeași constelație și se vor mișca printre stele, apropiindu-se una de cealalta. Acestea se afla in aceeași…

- Orionidele, stelele cazatoare care par a veni din constelatia Orion, vor putea fi observate din noaptea de 20 octombrie, potrivit Observatorului Astronomic Amiral „Vasile Urseanu”, noteaza News.Orionidele reprezinta unul dintre cei mai importanți curenți de meteori care strabat cerul in perioada 2 octombrie…