Fenomen pe piața imobiliară: românii cumpără cu bani cash, iar efectul e unul neașteptat Fenomen pe piața imobiliara: romanii cumpara cu bani cash, iar efectul e unul neașteptatPrimele 3 luni ale anului 2024 pot aduce un nou fenomen in piața – o criza atipica, caracterizata de un numar mic de tranzacții și tot mai puține oferte, spun specialiștii din piața. Specialiștii recomanda in continuare creditele cu dobanda fixa, care sunt cu 30% mai avantajoase decat cele cu dobanda variabila, insa peste 70% dintre tranzacțiile imobiliare sunt facute cu cash, informeaza Adevarul.ro. „Majoritatea tranzacțiilor de vanzare, pe segmentul rezidențial, deja se intampla in procent foarte mare 70-80… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

