- Spania se confrunta cu un val neobisnuit de caldura pentru luna mai, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Schimbarile climatice sunt cele care determina ca valurile de canicula sa fie tot mai dese și mai intense, spun oamenii de știința, citați de BBC.

- Pana diseara, ora 23, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures, in cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei si Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice,…

- Inainte de a-ți prezenta principalele caracteristici și beneficii ale fiecarui tip de anvelope, este esențial sa-ți spunem de la inceput ca setul de anvelope perfect pentru orice tip de șofer nu exista. Este posibil ca anvelopele all-season cu care se mandrește cel mai bun prieten al tau sa nu fie neaparat…

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul țarii vor cadea ninsori slabe, iar in centrul și sudul țarii cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi zero grade, la Balți un grad, iar la Orhei 2 grade Celsius.

- Luna martie se caracterizeaza printr-o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta, ploaie, soare. Potrivit meteorologilor, și a doua saptamâna a primaverii vine cu „surprize”. Luni, 7 martie, se prevad precipitații sub forma…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil la nord, ninsori slabe in centrul țarii, iar la sud - precipitații slabe. Maximele vor oscila intre +2 și +4 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -5 grade Celsius.

- In urmatoarele 24 de ore, vremea se raceste, iar in sudul tarii va cadea lapovita. La Briceni si Soroca maximele nu vor depasi 0 grade, iar la Balti 1 grad. La Orhei vor fi 2 grade Celsius, iar la Tiraspol, 3. La Leova sunt anunțate 4 grade, iar la Comrat si Cahul 5 grade.

- Dupa citeva zile calde și bogate in soare, vremea se schimba și ne aduce temperaturi de cel mult 10 grade pe timp de zi. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile, timpul va deveni mai racoros, iar pe timp de noapte vom avea chiar și temperaturi negative. Maximile termice vor oscila intre +5 și +10…