Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a avertizat sambata ca exista un risc de ''pulverizare de substante radioactive'' la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de trupele ruse, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Preturile de consum in Ungaria si-au continuat cresterea in luna iulie, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 1998, ceea ce nu ofera niciun ragaz pentru Banca Nationala a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobanzii de referinta din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, potrivit…

- Cel putin sapte persoane au murit in inundatiile de dupa ploile torentiale din ultimele zile, din mai multe regiuni ale Emiratelor Arabe Unite, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Israelul nu are ”nicio obiectie” fata de transferarea a doua insulite de la Marea Rosie Arabiei Saudite - considerata o preconditie a unei eventuale normalizari a relatiilor intre cele doua tari -, declara surse oficiale apropiate dosarului AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jane Goodall a fost onorata cu o papusa Barbie care-i seamana, implinirea unui vis mai vechi al cercetatoarei britanice, care doreste astfel sa inspire tinerele fete, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Europa se afla in centrul unei recrudescențe a infecțiilor cu Covid-19, pe masura ce tot mai multe persoane se aduna la evenimente de amploare și calatoresc, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Foametea la nivel mondial s-a accentuat din nou anul trecut, dupa ce a crescut in 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, razboiul din Ucraina si schimbarile climatice amenintand ca in acest an sa aiba o amploare si sa provoace o migratie in masa la o ”scara fara precedent”, potrivit agentiilor ONU,…

- Doi membri ai trupei Queen, chitaristul Brian May si tobosarul Roger Taylor, au dezvaluit luni ca un cantec inedit al formatiei britanice, considerat "pierdut" timp de multi ani si a carui partitura vocala este asigurata de Freddie Mercury, va fi lansat in luna septembrie, informeaza DPA. Fii…