Fenomen bizar: Cerul de culoare violet Un fenomen bizar a avut loc la inceputul lunii noiembrie, intr-un sat din Suedia. Locuitorii din Trelleborg au putut vedea cum cerul se transforma si capata o alta culoare: violet. Schimbarea culorii cerului avea de obicei loc seara, dupa ce se intuneca. Nu a fost vorba despre un fenomen meteo ci despre efectul unei proceduri din agricultura. Din cauza faptului ca iarna soarele apune extrem de repede in Suedia, agricultorii folosesc lampi pentru a-și lumina serele. Intr-o localitate aflata la 7 km departare, in Gislov, se folosește o metoda diferita de iluminat in sere, aceea cu LED-uri cu lumina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Locuitorii din orașul Trelleborg din Suedia au vazut cum cerul de deasupra lor devine, în mod straniu, violet. S-a întâmplat la începutul lunii noiembrie, de mai multe ori, la caderea nopții. Și nu, nu se pune problema sa fie vorba despre aurora boreala.Citește mai mult…

