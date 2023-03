Femeile din Germania pot să înoate topless în piscinele publice Nemții sunt niște barbați fericiți. De acum, cei care vor merge la piscina, vor avea o priveliște foarte frumoasa. In orașul german Koln, autoritațile au permis femeilor sa inoate topless, urmand Berlinul, potrivit agenției Nexta. Regulile intra in vigoare la 1 aprilie la 13 piscine municipale din oraș, a informat ziarul Kolner Stadt-Anzeiger. „Acesta este […] The post Femeile din Germania pot sa inoate topless in piscinele publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

