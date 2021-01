Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii ofera sfaturi utile pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID-19, astfel ca oamenii sa stie ce au de facut dupa ce au fost vaccinati. Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) recomanda, pe site-ul sau, ca cei care resimt durere sau disconfort dupa vaccin…

- Nu exista informații clare sau studii care sa arate ca vaccinul anti-coronavirus nu este recomandat femeilor care sunt insarcinate sau mamelor care alapteaza. Specialiștii spun ca nu exista o recomandare oficiala in acest sens dar nici o contraindicație. Totuși, in acest moment nu se recomanda ca vaccinurile…

- Agenția Europeana a Medicamentelor susține ca utilizarea vaccinului Pfizer – BioNTech pentru femeile gravide ar trebui facuta de la caz la caz, potrivit Reuters. Agenția nu dispune de suficiente informații despre potențiale riscuri la femeile insarcinate din datele obținute de companiile dezvoltatoare…

- La studiu au participat 16 femei insarcinate. Rețeaua de Cercetare in Obstetrica și Ginecologie din Singapore a anunțat ca la niciuna dintre acestea nu s-au gasit dovezi ca virusul s-ar transmite de la mama și fat.Cele mai multe dintre femeile care au participat la studiu au avut simptome ușoare ale…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat miercuri ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, primii care vor fi vaccinati fiind lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupe de risc.…

- Rusia isi va vaccina preventiv populatia de nurci impotriva COVID-19, dupa ce alte tari au identificat cazuri de transmitere a virusului la aceste animale, a declarat seful interimar al companiei nationale a blanurilor la un post tv al Ministerului Apararii.

- Vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii din Rusia impotriva maladiei COVID-19, are o eficienta de peste 90%, a declarat luni un reprezentant al Ministerului Sanatatii din aceasta tara, citand date obtinute in urma unor vaccinari publice si care nu provin dintr-un studiu clinic aflat in plina desfasurare,…

- Europa cunoaste in prezent o "explozie" a numarului de cazuri de Covid-19 si nu trebuie sa relaxeze eforturile contra pandemiei, a avertizat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, scrie AFP. Institutia solicita statelor sa ia masuri "tintite si proportionate" pentru a…