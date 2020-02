Femeie şantajată cu imagini compromiţătoare Politistii din Drobeta Turnu Severin au dispus, duminica, retinerea unui tanar de 24 de ani, din comuna Hinova. Tanarul este acuzat de comiterea infractiunii de santaj asupra unei femei de 30 de ani. Potrivit oamenilor legii, femeia era amenintata cu publicarea pe retelele de socializare a unor imagini compromitatoare. In total, suspectul a obtinut prin santaj suma de 1.800 de euro. „Poliția Drobeta Turnu Severin a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie de 30 de ani din localitatea Garla Mare este victima unui șantaj. In urma verificarilor efectuate sub coordonarea procurorului de caz,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

