- Direcția de Asistența Sociala alaturi de ambulanța și pompieri salveaza vieți. In urma unui apel telefonic, asistenții sociali au fost informați despre situația unei timișorence in varsta de 57 de ani, care nu a mai fost vazuta de cateva zile. Serviciul de Incluziune Sociala din cadrul DAS s-a deplasat…

- Focar de COVID la Direcția de Asistența Sociala a Primariei Alba Iulia: Șase asistenți sociali infectați. Trei sunt nevaccinați Un focar de COVID a fost descoperit in ultimele zile la la Direcția de Asistența Sociala a Primariei Alba Iulia. Potrivit DSP Alba, pana in prezent șase asistenți sociali…

- Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, alaturi de Direcția de Asistența Sociala a Primariei Sf. Gheorghe și cu sprijinul mai multor ONG-uri de profil au lansat luni „Rețeaua de ajutor" Aceasta este o linie telefonica gratuita destinata in special seniorilor care au nevoie de ajutor fie in activitațile…

- La inceputul acestei saptamani, luni, 16 august, Direcția de Asistența Sociala din Primaria orașului Luduș a inceput sa distribuie pachetele de igiena asigurate de Uniunea Europeana (UE) in cadrul Programului Operațional „Ajutoararea persoanelor defavorizate – POAD". Claudia Vereș, directorul Direcției…

- Direcția de Asistența Sociala a Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe, impreuna cu Serviciul de Ajutor Maltez, Crucea Rosie Covasna, Fundatia Crestina Diakonia, Asociația Maghiara de Igiena Mintala din Transilvania și Caritas Alba Iulia au lansat „Rețeaua de ajutor” – un program pilot care vine in…

- Primarul Mihai Chirica a dispus direcțiilor, instituțiilor subordonate și companiilor municipale sa actualizeze și sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor negative provocate de vremea caniculara asupra populatiei. Astfel, Directia de Asistenta Sociala (DAS) continua identificarea si monitorizarea…

- Direcția de Asistența Sociala a inregistrat 28 de solicitari pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolara privata și a indemnizației destinata pentru creșterea nepotului/nepoților. Dintre cele 28 de solicitari,…