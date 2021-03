Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier in lanț, pe DN 7, provocat de un șofer BEAT din Pianu: O femeie, transportata la spital in urma unei coliziuni intre 3 mașini Un accident rutier a avut loc joi, 25 martie, in jurul orei 14.35, pe DN 7, la km 333. Un barbat din Pianu in timp ce conducea un autoturism, a efectuat manevra…

- La data de 25 martie 2021, in jurul orei 14.35, pe DN 7, la km 333, un barbat de 42 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat manevra de depașire a unei coloane de autoturisme și intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un barbat de 42 de ani, din municipiul…

- Ieri, 8 martie 2021, in jurul orei 08.45, in Alba Iulia, pe DN 1, un barbat de 59 de ani, din comuna Garbova, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebeș – Alba Iulia, in apropierea podului peste Raul Mureș, a intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa de un barbat de 46 de ani, din comuna…

- O fata de 9 ani din comuna buzoiana Ramnicelu a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de un consatean de 19 ani. Din primele date furnizate de polițiștii de la fața locului, in eveniment a fost implicat un autoturism condus de catre un localnic in varsta de 19 ani. In timp ce…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Calea Bucuresti, din Craiova. La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit ca o femeie, de 51 de ani, vatman, din Craiova, care conducea un tramvai pe strada Calea Bucuresti,…

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, a ajuns duminica la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, pe șoseaua de centura a municipiului Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști a reiesit faptul ca, un barbat, de 73 de ani, din municipiul Targu Jiu in timp ce conducea un autoturism…

- Miercuri dupa-amiaza, intre Teiuș și Alba Iulia, in zona localitații Santimbru, a avut loc un accident de circulație in urma careia o femeie de 38 de ani din Ocna Mureș a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital. ”La data de 10 februarie 2021, in jurul orei 14,00, pe Drumul National…

- Ieri, 10 februarie 2021, in jurul orei 14,00, pe Drumul National 1, la intersecție cu DJ 107B in afara localitații Santimbru, un barbat de 53 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un barbat de 53 de ani, din Ocna…