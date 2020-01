Femeie rănită în accident rutier la Brazi Accident rutier, astazi la amiaza, pe DN1A km 61 +800, zona transformator Brazi. O autoutilitara ce transporta alimente și un autoturism, care se deplasau pe sensul Ploiești-București, posibil pe fondul nepastrarii distanței de siguranța, au intrat in coliziune fața-spate. In urma evenimentului rutier, o femeie de 35 ani, pasager in autoturism a fost transportata la [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 ianuarie 2020, in jurul orei 05.50, un tanar de 21 de ani, din comuna Cricau, in timp conducea un autoturism pe DJ 107H, pe raza localitații Craiva, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba și a ieșit in afara parții carosabile. In urma accidentului, o femeie de 56 de…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Bucerdea Vinoasa: O femeie a fost ranita ușor dupa ce a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un cap de pod La data de 11 ianuarie 2020, in jurul orei 15.00, o femeie de 34 de ani, din localitatea Bucerdea Vinoasa, in timp conducea un autoturism pe DC 195, pe raza…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, 25 decembrie, in jurul orei 10.30, in localitatea Leorinț, pe DJ 142L. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Urgența Alba, un automobil s-a rasturnat, iar o persoana a fost proiectata in afara mașinii. Victima,…

- Miercuri, 18 decembrie 2019, in jurul orei 16.30, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Gheorghe Pop de Basești din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. O femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 Craiova ndash; Drobeta Turnu Severin, in zona localitatii Butoiesti, judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma impactului, o persoana a fost ranita…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut joi, pe DJ 107 M Aiud – Buru, langa Poiana Aiudului. Un autoturism a lovit pe contrasens o autoutilitara. Din datele IPJ Alba, joi, in jurul orei 11.00, un barbat de 54 de ani din Aiud, in timp ce conducea un autoturism in direcția Valișoara –…

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților din Alba Iulia: O persoana ranita dupa o coliziune intre un autoturism și un autobuz din cauza unei neacordari de prioritate La data de 25 octombrie 2019, in jurul orei 07.40, pe str. Calea Moților din Alba Iulia, un barbat de 67 de ani, din Alba Iulia,…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.40, pe Calea Moților din Alba Iulia, in zona stadionului din oraș. Potrivit IPJ Alba, in incidentul auto au fost implicate un automobil și un autobuz STP. Traficul este ingreunat. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, in jurul orei 7.40, pe str. Calea…