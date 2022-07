Femeie prinsă drogată la volan, pe un drum din Argeș Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, impreuna cu reprezentanții altor instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au continuat și in acest sfarșit de saptamana, activitațile preventive, dar și acțiunile de prevenire și combatere a consumului și deținerii de substanțe interzise. La acest sfarșit de saptamana, polițiștii au continuat activitațile avand ca obiectiv cel al depistarii, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09 iulie a.c, in jurul orei 15:10, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Rutier Onești au depistat in trafic, pe Bulevardul Belvedere din localitate, un autoturism condus de o tanara de 24 de ani. Conducatoarea autoturismului a fost testata cu aparatul drugtest rezultatul fiind…

- Nu doar barbații sunt depistați bauți la volan pe strazile din Campia Turzii. Recent o femeie in varsta de 35 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului pe strada Baii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O șoferița de 30 de ani din Neamț s-a urcat la volan beata și drogata cu canabis, fiind depistata de polițiștii nemțeni care desfașoara in aceasta perioada acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate de nerespectarea regimului legal de viteza și a…

- Ieri, o tanara in varsta de 18 ani, din municipiul Gherla, a fost depistata de polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla, in timp ce se deplasa cu un autoturism, deși nu deținea permis de conducere. Tanara a fost oprita in jurul orei 20.00, pe DJ 172F, pe raza comunei Mintiu Gherlii,…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au depistat miercuri, 1 iunie, in jurul orei 12.30, in trafic, pe DJ 109C, in comuna Țaga, o femeie in varsta de 31 de ani, din comunca Geaca. Aceasta se deplasa cu un autoturism, iar in urma verificarilor a rezultat ca aceasta are suspendat dreptul de…

- O patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata a oprit pentru control pe raza localitații Bunești, autoturismul condus de o femeie de 27 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatoarea auto a fost testata de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in…

- BARBAȚI DIN ARGEȘ, BANUIȚI DE FURT CALIFICAT,ARESTAȚI PREVENTIV Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliției Rurala Ramnicu Valcea, subsupravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. La data…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost prins de catre un echipaj al politiei rutiere baut la volan in timp ce conducea masina pe Soseaua Vestului din Ploiesti, una dintre cele mai intens circulate artere din municipiu. Soferul avea o alcoolemie de dosar penal.