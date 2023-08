Femeie moartă după ce s-ar fi aruncat de la etajul 4 al spitalului din Ploiești Miercuri dimineața, o femeie de 54 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul patru al Spitalului Județean de Urgența Ploiești. „La data de 2 august, in jurul orei 10,00, politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca o femeie s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unei unitati medicale din municipiul Ploiesti. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, constatand faptul ca aspectele sesizate se confirma, fiind vorba despre o femeie in varsta de 55 de ani, din Paulesti, care a fost declarata decedata de personalul medical„, relateaza IPJ Prahova… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

