Femeie lovită în parcare, la Sighișoara O șoferița, de 71 de ani, din Sighișoara, a acroșat o femeie, de 45 de ani, care se afla in spatele mașinii. Ulterior, conducatoarea auto a mai tamponat alte doua autovehicule care se aflau in parcarea supermarketului unde a avut loc incidentul. Femeia lovita a fost ranita ușor și a fost transportata la spital pentru […] Articolul Femeie lovita in parcare, la Sighișoara apare prima data in Radio... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

