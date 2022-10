Stiri pe aceeasi tema

- Implanturile mamare sunt in trend in zilele noastre, insa acestea pot cauza probleme grave de sanatate. O femeie din Statele Unite a descoperit cu stupoare ca implanturile cu silicon erau cauza problemelor sale de sanatate aparute din senin și fara nicio explicație. Ce a descoperit mediul este de-a…

- O clujeanca a trimis un mesaj de recunoștința medicilor de la Spitalul Clujana, care au salvat-o pe mama sa de la moarte. Pacienta era bolnava de cancer și avea multiple afecțiuni care ii puneau viața in pericol.

- Wendy Williams, 58 de ani, este un nume de referința, in Statele Unite ale Americii, cand vine vorba despre o cariera de succes in televiziune, radio și in lumea literara, noteaza click.ro. Recent, ea a fost fotografiata intr-o situație alarmanta, fiind o umbra a femeii de succes de altadata. Se pare…

- Surse oficiale din Parchetul General au confirmat azi ca, in cazul decesului soldatului american de la baza Mihail Kogalniceanu, ancheta va fi realizata de procurorii SUA. „Inștiințarea din partea americana a venit catre biroul procurorului militar din Constanța. Acesta a fost anunțat ca dosarul morții…

- Cancerul de colon, cunoscut și sub numele de cancer colorectal, este o afecțiune in care celulele rectului sau ale colonului se inmulțesc fara control. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Abordare unica in tratarea cancerului, la Cluj. Premiera in Romania: care sunt cele trei direcții pe care merg medicii Institutul Oncologic din Cluj si alte doua institute de profil din tara sunt implicate intr-un proiect prin care se initiaza o abordare unica in Romania si in Europa de Est in ceea…

- Florin Hidișan, 40 de ani, lupta de mai bine de un an cu cancerul. Starea de sanatate a fostului fotbalist s-a complicat tot mai mult. Se alimenteaza greu, a slabit mult și rezista tot mai greu chimioterapiei.O speranța pentru fostul alb-violet vine din Statele Unite ale Americii, de la o clinica ce…

- Alessia Maria Raiciu s-a stins din viața fulgerator in ziua in care a implinit 18 ani. Parinții au gasit-o pe tanara fara suflare, in pat și au chemat un echipaj de urgența care a facut manevre de resuscitare, dar fara izbanda, a declarat decesul. Moarte tinerei a fost clasata ca fiind suspecta! Din…