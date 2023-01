Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele care circulau luni dupa-amiaza pe centura ocolitoare a municipiului Gherla au fost deviate prin oraș, dupa ce la ieșirea din Gherla, intre Baile Baița și Bunești, s-a produs un accident rutier. Din primele informații, in jurul orei 13,40 a avut loc o coliziune intre doua autoturisme,…

- Democrata Karen Bass a fost aleasa miercuri primar al orasului Los Angeles, potrivit presei americane, devenind prima femeie ajunsa la conducerea celui de-al doilea cel mai mare oras din Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres. Democrata ferventa, Karen Bass a castigat in fata dezvoltatorului…

- O femeie a supraviețuit, in 36 de ani de viața, la 12 tumori, dintre care 5 maligne. Secretul pare sa stea in sistemul imunitar. Cazul ei deschide calea pentru diagnosticarea precoce a cancerului. Cele 12 tumori au fost provocate de un amestec de mutații genetice ereditare, considerat pana acum…

- In cadrul USR apele nu sunt deloc liniștite, iar asta o arata inclusiv cei 100 de membri ai USR Prahova, care au decis sa demisioneze in grup. Aceștia ii acuza pe Catalin Drula și liderii naționali ai USR ca au pus o conducere obedienta la Prahova și au trecut peste voința membrilor organizației.…

- Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a publicat, luni, pe site-ul oficial, o serie de precizari in contextul depistarii pozitive a jucatoarei de tenis Simona Halep, printre care faptul ca "Roxadustat este substanta nespecifica" si ca daca se dovedeste incalcarea intentionata a Listei Interzise perioada…

- O femeie a fost retinuta de politistii argeseni sub acuzatia ca si-a abuzat, in mod repetat, fiul. Dupa ce initial si-a abandonat copilul pe care l-a nascut la 15 ani, lasandu-l in grija autoritatilor, cativa ani mai tarziu a decis sa il ia acasa, dupa ce s-a casatorit si a mai avut un copil. Viata…

- In interventia sa video, seful statului ucrainean nu a indicat unde au avut loc atacurile.Fortele ruse au atacat cu zeci de drone mai multe orase, inclusiv capitala Kiev, in timpul orelor de varf luni dimineata, ucigand cel putin sapte persoane.Cinci atacuri cu drone in Kiev au dus la moartea a patru…

- O femeie a trecut vineri noaptea prin momente cumplite! Aceasta a fost lovita cu un topor, violata și rapita de concubinul sau. Femeia a fost gasita dupa ce a reusit sa isi sune fiica si sa ii spuna acesteia zona in care se afla, ea fiind depistata cu ajutorul unui caine de urma. Cazul șocant s-a petrecut…