Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la o casa din Aradul Nou, cartier al municipiului Arad. Pompierii au intervenit de urgenta la fata locului, de unde au extras o femeie aflata in dormitorul cuprins de flacari. Victima prezenta arsuri pe o suprafata mare din corp si a fost transportata la spital in stare