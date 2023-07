Femeie de 87 de ani, salvată dintre flăcări de doi polițiști TARNOVA – Cand au vazut flacarile, cei doi oameni ai legii nu au stat pe ganduri și au intervenit imediat, povestesc colegii lor de la Inspectorat! Totul s-a intamplat joi dupa-amiaza, dupa ora 17.00, cand cei doi, Ionica și Laurențiu, erau in timpul liber, intr-o vizita la Tarnova, cand au observat un incendiu puternic izbucnit in curtea unei case din apropiere, flacarile extinzandu-se rapid spre casele invecinate. „Fara sa stea pe ganduri, Ionica a intrat in curtea casei, iar la cațiva metri de foc a gasit-o pe proprietara casei, o femeie de 87 de ani. Nepoata sa incerca sa o ajute sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

