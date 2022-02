Femeie de 77 de ani din Ohaba accidentată de un autoturism, în timp ce travera strada prin loc nepermis Vineri, 11 februarie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pe raza localitații Secașel, comuna Ohaba, unde a fost semnalat faptul ca a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca o femeie de 77 de ani, din localitate, s-a angajat in traversarea strazii, prin loc nepermis, imprejurare in care a fost acroșata de un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din comuna Roșia de Secaș. In urma accidentului, femeia a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

