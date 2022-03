Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat. La fata locului au ajuns rapid echipaje de salvare…

- Accident tragic, marți seara, la Timișoara. O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat.…

- Accident de circulație astazi, in zona centrala a Timișoarei. O femeie in varsta de 62 de ani a traversat strada Proclamația de la Timișoara, prin loc nesemnalizat corespunzator, fiind surprinsa și accidentata de un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, care se deplasa catre bulevardul Revoluției,…

- Inca un accident s-a produs pe autostrada A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 462, pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, in zona localitații Paru, sambata dupa-amiaza. Un autoturism, condus de un barbat in varsta de 38 de ani, a parasit carosabilul și s-a rasturnat, peste parapet,…

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, care conducea, in aceasta dupa amiaza, un autoturism pe A1, dinspre Timișoara inspre Lugoj, la km 462 a pierdut controlul asupra mașinii. A acroșat o cabina SOS de pe marginea șoselei și s-a rasturnat in afara parții carosabile cu roțile-n sus. In urma impactului…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 58 B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Incidentul petrecut in apropierea localitații carașene Gherteniș s-a soldat cu decesul unei tinere in varsta de 21 de ani. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca, in timp ce conducea un…

- Un tanar din Dambovita, care s a rasturnat cu masina in localitatea Gemenea, si i a socat pe politistii chemati la locul accidentului, dupa ce le a spus ca in urma cu cateva zeci de minute a omorat pe cineva.Persoana ucisa ar fi fost sotia acestuia, informeaza gazetadambovitei.roOficial de la IPJ Dambovita…

- Un barbat care s-a rasturnat cu masina pe DN 72A, in localitatea Gemenea, judetul Dambovita, le-a spus politistilor ajunsi la fata locului ca si-a ucis sotia. Femeia a fost gasita moarta in casa, la adresa indicata de barbat. Politistii si procurorii au demarat o ancheta.