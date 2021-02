Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar au depistat un barbat de 52 de ani, din municipiul Galați, județul Galați, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localitații Dambovicioara, in timp ce se afla sub influența alcoolului. De asemenea, in aceeași zi, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 19 noiembrie 2020, doi barbați de 24, respectiv 25 de ani, ambii din București,…

- Un barbat din Visuia și alți doi din Arcalia au fost reținuți, joi, de polițiști și risca sa ajunga dupa gratii, sub acuzații de lovire sau alte violente, lipsire de libertate in mod ilegal și talharie. Cei trei l-au agresat pe un barbat din Dorolea, dupa care l-au bagat forțat intr-o mașina cu care…

- Retinuti de politisti pentru pentru comiterea infractiunii de furt calificat, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ de 475.000 de lei. Politisti din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore doi barbati, unul de 32 de ani, din București, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat…

- Trei barbati au fost retinuti de politistii clujeni, dupa ce au rapit o fata de 15 ani, de pe o strada din Cluj-Napoca. "La data de 15 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei 1 Politie au retinut pentru o perioada de…

- La data de 10 ianuarie a.c., politistii au fost sesizati de catre o femeie de 60 de ani, din Bucuresti, despre faptul ca mama sa, in varsta de 80 de ani, din comuna Caiuti, ar fi fost victima infractiunilor de talharie si viol.Citiți continuarea pe realitateadebacau.net

- Doi barbati care au obtinut, prin santaj, 300.000 de lei de la o persoana pe care au amenintat-o ca vor publica imagini compromitatoare au fost prinsi in flagrant, duminica. Sapte persoane au fost duse la audieri, la o sectie de politie din Bucuresti, in acest caz, scrie news.ro . „La data de 8 decembrie…

- Caz soluționat de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș. Trei barbați din județul Galați, cercetați intr-un dosar penal de inșelaciune, au fost prinși și reținuți pentru 24 de ore. In urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de inșelaciune, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș…