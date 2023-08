Femeie bătută de concubin în Maramureș Sambata seara 12 august, la ora 22.33, polițiștii din Groși au fost sesizați de catre o femeie de 36 de ani din Sacalașeni, prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, concubinul sau a provocat scandal și a distrus bunuri din locuința. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe concubinul acesteia de 41 de ani. In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca barbatul ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violența și ar fi distrus mai multe bunuri din locuința. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele barbatului, prin care… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

