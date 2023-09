Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost condamnata la doi ani de inchisoare in Indonezia pentru ca a distribuit pe TikTok un videoclip in care a spus o rugaciune islamica dupa care a gustat carne de porc, in timpul unei vizite in Bali.

- O femeie care deținea un canal de YouTube cu peste 2 milioane de abonați, pe care dadea sfaturi despre creșterea copiilor, a fost arestata sub suspiciunea de abuz asupra copiilor in forma agravata, dupa ce s-a dovedit ca doi dintre copiii ei sunt subnutriți.

- Incident mai puțin placut pentru clienții unei terase din Oradea. Oamenii s-au trezit udați, de la etaj, de o vecina suparata pe galagia care se auzea de la parter. In filmarile publicate pe TikTok de un martor se vede cum femeia arunca apa cu galeata peste copertina de panza. "A aruncat peste 10 galeți…

- O femeie in varsta de 30 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o pe mama iubitului sau, deși impotriva ei fusese emis in februarie un ordin de protectie. „In seara zilei de 4 iulie 2023, poliția a fost sezizata despre faptul ca o […] Articolul…

- Satula sa mai indure bataile, o femeie din Neamt i-a taiat jugulara soțului. A fost arestata pentru crimaSatula sa fie maltratata incontinuu, o femeie din Neamt a recurs la un gest necugetat. Si-a ucis sotul, acesta fiind injunghiat cu cutitul. Judecatori au decis ca autoarea sa fie arestata preventiv.…