Femeie acuzată că a agresat sexual un bărbat la metrou O femeie din Marea Britanie este acuzata ca a agresat sexual un barbat intr-o stație de metrou, iar acum poliția o cauta pentru a lamuri ce s-a intamplat. Incidentul a avut loc in seara de 14 aprilie, la ora 21:00. Barbatul se afla pe scara rulanta, cand s-a trezit cu o femeie care a incercat sa-l imbrațișeze. Deși a incercat sa se fereasca, femeia l-a agresat sexual, potrivit informațiilor de la poliție, care nu a furnizat și alte detalii, potrivit BBC. Femeia era insoțita de un prieten, iar dupa incident a coborat de pe scara rulanta și s-a urcat intr-un metrou. Acum, Poliția Britanica de Transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident neobișbuit pe aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic, care a ratat imbarcarea intr-o cursa spre Londra, a reușit sa ajunga pe pista cand avionul se pregatea de decolare. Incidentul a avut loc ieri. Femeia, originara din Egipt, s-a prezentat prea tarziu la imbarcarea pentru o cursa TAROM…

- O egipteanca insotita de un copil mic a fortat doua usi cu incuietoare electromagnetica si a reusit sa ajunga pe platforma Aeroportului International Henri Coanda Otopeni, dar a fost oprita de personalul aeroportuar sa urce in avionul TAROM care se pregatea de decolare spre Londra, au spus reprezentantii…

- In valiza unui moldovean care intenționa sa ajunga in Marea Britanie au fost depistate 170 de pachete țigari. Incidentul a avut loc la Aeroportul Internațional din Chișinau, transmite Realitatea.md . Polițiștii de frontiera au gasit țigarile in valiza unui pasager cu dubla cetațenie (MDA/ROU), in varsta…

- Cu toate ca a fost la un pas sa moara carbonizat, dupa ce barbatul a incendiat autoturismul, femeia a decis sa-și retraga plangerea. Nu ar fi prima data cand femeia face acest gest, Chiar in momentul izbucnirii scandalului care a dus la incidentul violent, iubita artistului abia renunțase la o alta…

- Un politist a fost batut in fața baiețelului sau de șapte ani, dupa ce a incercat sa salveze o femeie agresata de trei tineri. Incidentul s-a petrecut pe peronul unei gari din Vrancea, iar agentul era in timpul sau liber. Daca fapta va fi incadrata doar la lovire, cei trei indivizi risca pana la 2 ani…