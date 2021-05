Stiri pe aceeasi tema

- Irinel, ucigașul femeii din Argeș și al copilului acesteia, a recunoscut la Acces Direct in urma cu 4 luni ca și-a amenințat partenera cu moartea. El a declarat ca totul s-a intamplat pe seama nervilor, dar astazi și-a dus planul la final in curtea bisericii.

- Mariana Moculescu (52 de ani), fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a revenit in țara vara trecuta, dupa aproape zece ani petrecuți pe meleaguri straine. In Italia, Mariana Moculescu parea ca-și gasise fericirea in brațele lui Massimiliano Lorenzini (53 de ani), un italian putred de bogat.…

- Livia, o mama a șase copii, nu știe ce sa mai faca, dupa ce in ultima perioada a fost amenințata cu moartea de catre o femeie pusa chiar de catre fostul ei soț. Acum acestea ii e teama pentru viața sa.

- Mariana Moculescu s-a confesat public, in fața telespectatorilor Acces Direct, povestindu-și drama cumplita. Fosta soție a lui Horia Moculescu a susținut ca fostul partener, de origine italiana, ar fi facut-o sa se simta ca ar trai in Iad din cauza suferinței cauzate de acesta. Vedeta a declarat ca…

- Elena Vișan, o profesoara de biologie din Ramnicu Valcea, susține ca ar fi fost batuta și amenințata cu moartea de fostul soț, tot profesor, dar de religie! Nu doar ea ar fi fost agresata, ci și fosta lui soacra, inca de la inceputul casniciei lui. Detalii șocante!

- Mirela Vaida a facut publice o serie de mesaje infioratoare pe care le-a primit de la un utilizator ce se semneaza cu numele Magdalena Șerban, cunoscuta criminala de la metrou. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct a aratat ca a primit așadar mai multe comentarii pe YouTube ce reprezentau niște…

- Actrița a publicat pe pagina sa de Facebook capturi dintr-un e-mail semnat „din partea AUR” in care autorul o jignește in mod repetat, o amenința ca „va fi jupuita de vie” și spune ca va incendia Teatrul Evreiesc, pe care Maia Morgenstern il conduce. „Iata ce primesc de sarbatoare de Pesach. Cu ocazia…

- O tanara de doar 32 de ani a murit intr-un mod foarte suspect, iar frații ei considera ca a fost victima unei crime cu sange rece. Fratele și surorile Deei susțin ca iubitul femeii ar fi unul dintre posibilii suspecți, chiar daca unele semne indica o sinucidere.