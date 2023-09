Stiri pe aceeasi tema

- West Nile mai face o victima: O femeie din Sibiu, care s-a infectat cu virusul, a muritO femeie de 73 de ani, din Sibiu, care s-a infectat cu virusul West Nile, a murit sambata, informeaza Mediafax. Potrivit DSP Sibiu, simptomele au aparut la jumatatea lunii august. Este vorba despre febra,…

- O femeie de 73 de ani, din Sibiu, care s-a infectat cu virusul West Nile, a murit sambata, potrivit stiripesurse.ro. Potrivit DSP Sibiu, simptomele au aparut la jumatatea lunii august. Este vorba despre febra, frisoane, dureri de cap și dezorientare. Femeia a fost internata la ATI. Autoritațile au facut…

- Un barbat din Ighiel (comuna Ighiu) a fost lovit de mai multe ori cu o bata in cap și cu un briceag in zona gatului, a decedat la o stana din județul Sibiu. Victima era cioban și a fost atacat de un coleg, impreuna cu care lucra la stana. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul […] The post Crima…

- Trei romani au murit saptamana trecuta dupa ce au contractat virusul West Nile, conform Euronews . Nu exista vaccin sau tratament antiviral specific pentru virusul West Nile, care se transmite prin ințepaturi de țanțar. Peste 10% dintre țanțarii din Romania poarta virusul, potrivit unui studiu recent…

- Eveniment Accident rutier grav la Peretu / Un barbat a murit, un altul a ajuns la spital cu politraumatisme august 20, 2023 10:50 Un barbat și-a pierdut viața și altul a ajuns la spital in urma unui accident rutier produs azi dimineața pe E70, in localitatea Peretu, ieșirea spre Roșiori. Un autocamion…

- O persoana a fost grav ranita, marti dupa-amiaza, intr-un accident in care au fost implicate un un autoturism și un autocamion in județul Valcea. Accidentul a avut loc pe DN 7, in comuna Racovita, sat Balota.Din nefericire, barbatul de 60 de ani ranit a decedat. Acesta este din Sibiu.Victima, in stare…

- O ampla operațiune de cautare a supraviețuitorilor se desfașoara in zona in care miercuri o nava plina cu migranți s-a scufundat. Cel puțin 79 de oameni au murit in apele Greciei, dar autoritațile se tem ca bilanțul victimelor ar putea fi mult mai mare.Mai multe nave ale pazei de coasta, ambarcațiuni…

- Un echipaj SAJ a fost solicitat sa intervina in cazul unei persoane pe care au luat-o apele in localitatea Albești de Argeș, sat Albești Ungureni, potrivit Realitatea Plus.Este vorba despre o femeie, care a fost extrasa de catre localnici, dar se afla in stop cardio-respirator și in aceste momente un…