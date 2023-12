Femeia care, in incercarea de a se sinucide, a ucis o alta femeie care trecea pe trotuar, retinuta pentru omor

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 4 Politie, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, o femeie, de 27 de ani. Aceasta este banuita de savarsirea a doua infractiuni de distrugere.…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, privind savarșirea infracțiunilor de insușirea bunului gasit, tentativa la efectuarea de operațiuni…

- O femeie, de 52 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuita de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a fost reținuta de polițiștii gorjeni. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit ca la data de 15 noiembrie, in urma unui conflict spontan, femeia ar fi lovit-o pe vecina sa, de…

- O femeie a fost batuta de un tanar de 18 ani pentru ca nu a vrut sa ii dea telefonul mobil. Incidentul a avut loc pe un drum care strabate un camp si care face legatura intre doua localitati din judetul Brasov. Victima a fost salvata de un sofer care trecea din zona, informeaza News.ro. Atacul a avut…

- Meseria de polițist nu e ușoara de cele mai multe ori. Un grav incident a avut loc in finalul de saptamana trecut in județul Timiș. Potrivit Ministerului Public, in data de 05.11.2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Femeia care a fost strivita ieri in fata unui bloc din Capitala, de o alta femeie care a cazut de la etajul 5, a murit in aceasta dimineata, la spital. Coincidentele care ies la iveala in urma investigatiilor sunt incredibile. Victima era contabil, la fel ca cea care a omorat-o fara voie. De altfel,…

- Incidentul a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Unirii din Bucuresti, dupa ce o femeie de 43 de ani, contabila la o firma care functioneaza la etajul 5 al unui bloc, a sarit de la inalțime, informeaza News.ro.In cadere, aceasta a lovit o alta femeie care se deplasa in zona, ambele fiind ranite, insa…

- O femeie de 70 de ani a fost ucisa, sambata dupa-amiaza, in vestul țarii, iar principalul suspect este de negasit. Potrivit Poliției, acesta se numește Dragoi Caius Daniel și in acest moment este cautat de oamenii legii. Potrivit polițiștilor, barbatul ar fi omorat-o pe mama fostei sale concubine. Acesta…