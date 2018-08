Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a dat ordin ca jandarmii sa intervina în forța vineri seara la ora 23.00. Speranța Cliseru a lucrat în Primaria Voluntari, unde primar este sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.

