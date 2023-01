Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae este de negasit de pe data de 11 noiembrie 2021, cand a fost dus de urgența la spital cu o ambulanța pentru ca se simțea rau. O telespectatoare a intrevenit la Acces Direct și a spus ca ar fi in viața. Silvia susține ca barbatul ar fi cioban in Vaslui de luni bune. Care ar fi, de fapt, adevarul.…

- Lionel Messi, la CM 2026. Lionel Scaloni sustine ca starul de 35 de ani va fi pe teren la Cupa Mondiala din Statele Unite, Mexic si Canada. “Cred ca da, insa acest lucru depinde mult de ce vrea el. Depinde de ce se intampla in timp, daca se simte bine. Portile vor fi mereu deschise, […] The post Lionel…

- Fiica lui Pele a transmis, miercuri seara, un nou mesaj din spital, unde legendarul fost jucator brazilian este internat cu grave probleme de sanatate. Fiica lui Pele, Kely Nascimento, a postat, pe Instagram, inca o fotografie facuta in spitalul Albert Einstein, in care este internat starul brazilian.…

- Una dintre fiicele lui Pele, Kely Nascimento, a postat pe rețelele de socializare un mesaj din spitalul in care este internat legendarul brazilian. Fiica lui Pele s-a fotografiat in timp ce il inbrațișeaza pe fostul mare fotbalist și a impartașit momentul cu urmaritorii sai de pe rețelele de socializare.…

- Alegra-Nova, fiica lui Vladimir Draghia și Alice Cavaleru, a implinit 3 luni, iar mama ei a transmis un mesaj emoționant pe una dintre rețelele de socializare. De cand a venit pe lumea cea de-a doua fetița, cuplul se simte complet. In urma cu trei luni, Alice Cavaleru a devenit mama pentru a doua oara.…

- Dupa tot ce a facut, Leonard Doroftei continua sa munceasca pentru visele sale și la 52 de ani. Daca in ultimii ani a fost salariat, antrenor in sali mici, in Canada, campionul nostru mondial va avea, in sfarșit, propria sala sa box. Una pe masura renumelui sau. ”Moșu”, așa cum ii spun prietenii, romanul…

- WhatsApp a cazut marți, numeroși utilizatori raportand ca serviciul de mesagerie deținut de Meta, compania mama a Facebook și Instagram, nu poate fi accesat. Site-ul downdetector care monitorizeaza problemele tehnice ale marilor rețele de socializare și aplicații de mesagerie a inceput sa inregistreze…