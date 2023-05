Felix Jaehn face echipă cu Sandro Cavazza pentru All For Love

Felix Jaehn face echipa cu Sandro Cavazza pentru „All For Love”. Aceasta ultima lansare prezinta stilul caracteristic al lui Jaehn de a amesteca melodii captivante cu ritmuri optimiste, in timp ce vocea vertiginoasa a lui Cavazza adauga un strat suplimentar de emoții profunde și sincere cantecului. Instrumentalul de pe „All For Love” este influențat de elemente pop ușoare și de house progresiv, cu un ritm puternic și sintetizatoare stralucitoare. Aceasta este o melodie care este menita sa fie ascultata in orice cadru, de la plimbarea pe autostrada cu geamurile date jos pana la relaxare pe plaja…