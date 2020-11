Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) si director al teatrului din municipiu, actorul Constantin Chiriac, a transmis miercuri un mesaj la trecerea in nefiinta a actorului Vladimir Gaitan, despre care spune ca "a aratat o coloana vertebrala si o demnitate a profesiei…

- ABSOLUT MERITAT: Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași i-a acordat miercuri, 28 octombrie 2020, lui Constantin Chiriac, titlul de Doctor Honoris Causa, ca semn de recunoaștere a unui parcurs academic, managerial și artistic de excelența. Motivația juriului pune in lumina cariera spectaculoasa…

- Cultura face sibienilor sarbatoare chiar și… in mediul online! Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu difuzeaza online, pentru prima data in Romania spectacolul „Plecam”, in regia lui Krzysztof Warlikowski, producție Nowy Teatr Varșovia, spectacol in limba poloneza cu traducere in limbile…

- Spectacolul "Visul unei nopti de vara", in regia Silviu Purcarete, va avea premiera joi seara, la Tokyo Metropolitan Theatre, urmand sa fie prezentat in 2021, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Tokyo Metropolitan Theatre prezinta…

- Proiectiile vor fi reluate miercuri, pe ecranul Salii Mari de Spectacole, urmand sa fie proiectate din nou, de la ora 18, respectiv 20, filmele „In absenta dvs." si „Profu'". Vineri, de la ora 18, va putea fi urmarita pelicula „Made in Italy", in regia lui James D'Arcy, film difuzat in premiera, iar…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta pe 1 octombrie, de la ora 19.00, prima premiera a stagiunii 2020-2021, spectacolul „S-a-ntamplat intr-o joi”, de Elise Wilk. Regia artistica și conceptul de imagine ii aparțin lui Octavian Jighirgiu, care monteaza pentru prima data in Bacau. „Pornind de la minunatul…

- Un pas important: Dupa o nefericita perioada pentru activitatea culturala, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu redeschide spațiile de joc indoor, miercuri, 9 septembrie 2020, cu o prima reprezentație a spectacolului „Steaua fara nume”, in regia lui Florin Coșuleț. Programate inițial in aer liber,…