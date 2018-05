Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 21 mai, Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena, protectori ai credintei crestine, sunt praznuiți in crestinatatea ortodoxa egali cu apostolii, imparatul fiind numit de Biserica Ortodoxa „Sfant Imparat intocmai cu Apostolii”.Sfintii Constantin si Elena sunt sarbatoriti atat de bisericile…

- CONSTANTIN și ELENA 2018: MESAJE / SMS-uri. Sfintii Constantin si Elena sunt sarbatoriti sâmbata, 21 mai, atât de bisericile ortodoxe, cât si de cele catolice.

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, al caror hram este purtat de numeroase biserici din tara. Aceasta sarbatoare se celebreaza anual in data de 21 mai. Citeste si MESAJE Sf. Constantin si Elena. Urari si felicitari pentru SFINTII Constantin…

- Creștinii ii sarbatoresc in fiecare an pe data de 21 mai pe Sfinții Constantin și Elena, cunoscuți drept Sfinții Imparați Constantin și Elena. Vezi ce felicitari le poți trimite celor dragi care poarta aceste nume. Sfintii Constantin și Elena sunt sarbatoriți in fiecare an pe 21 mai, atat in calendarul…

- MESAJE, URARI, FELICITARI, SMS-uri de Sfintii CONSTANTIN si ELENA 2018 | cugirinfo.ro La mulți ani Elena, Ileana, Lenuta, Constanta, Leana, Nuti, Constantin, Costel, Costica , etc. Trimite un SMS, o urare sau o felicitare de „la multi ani”, celor dragi cu ocazia zilei numelui. Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste…

- PASTE FERICIT! Hristos a Înviat! SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT. Realitatea.

- PASTE FERICIT. MESAJE PASTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2018. URARI PASTE FERICIT. FELICITARI de Paste. SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT.

- Mesaje si urari de DRAGOBETE de la EA pentru EL Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc! Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la…