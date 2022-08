Stiri pe aceeasi tema

- Ctitorita de Stalin, crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti (R. Moldova este continuatoarea de drept a RSSM) a fost un moment tragic pentru populatia bastinasa, care, ulterior, a avut parte de deportari, persecutari, foamete, fiind, in acelasi timp, lipsita de valorile stramosesti. Potrivit…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa, cu maximele intre 27 și 37 de grade Celsius. Nu se anunța ploi. {{629501}}La Briceni ziua se anunța in jur de 27 de grade, la Edineț – 28, la Soroca – 29, la Balți – 30, transmite dosarmedia. La Ribnița și Orhei termometrele vor urca pina la 33 de grade Celsius,…

- Cea de-a 10-a certificare a fost oferita in urma masurarilor efectuate de experții de la Systemics PAB – unul dintre liderii internaționali in domeniul studiului calitații rețelelor. Testele independente au fost facute in lunile aprilie și mai 2022, in Chișinau, Balți, Cahul, Orhei, Soroca, Ungheni,…

- Autoritatile neconstitutionale din Transnistria anunta despre patru explozii produse noaptea trecuta la Rabnita, in zona fostului aerodrom. La ora 21:40, primele doua dispozitive explozive ar fi fost aruncate dintr-o drona. O ora mai tarziu, explozia s-a repetat, scrie adevarul.ro. Potrivit asa-numitului…

- Noi provocari in Transnistria. Mai multe instituții au primit mesaje pe e-mail precum ca in cladiri au fost amplasate obiecte explozibile. Potrivit oamenilor legii, este vorba despre instituțiile judecatorești din Tiraspol și Tighina, administrațiile de stat din Ribnița și Tighina, citeva școli din…

