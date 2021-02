Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de experți americani a descoperit „cantitați periculoase de metale grele toxice” in anumite alimente pentru bebeluși comercializate de patru mari companii. Nivelurile ridicate de plumb și mercur din hrana pot afecta iremediabil creierul celor mici, arata un raport publicat joi, transmite digi24.ro.…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat ca Traian Berbeceanu este un prefect bun” pe care bucureștenii „s-au putut baza intr-o perioada extrem de grea”. „Un prefect bun, un om...

- Daniela Gyorfi a marturisit de ce afecțiune sufera de luni bune, dar și cum reușește sa treaca peste greutațile aparute. Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu George Tal de mai bine de 15 ani, dar pe care, insa, nu vrea sa o oficializeze și in fața altarului.

- Intr-o lume macinata de criza sanitara, oamenii nu iși mai gasesc atat de ușor resursele pentru a fi generoși cu semenii. Este important sa ințelegem de ce am ajuns aici – dar, mai ales, cum sa nu ramanem blocați in aceasta stare. Cui sa-i mai arda de balene, de defrișari, de sarmanii tacuți ai lumii…

- Laura Cosoi trece prin cele mai grele momente, dupa ce in urma cu trei saptamani tatal ei s-a stins din viața din cauza coronavirusului! Vedeta nu poate sa depașeasca șocul pierderii parintelui și iata ce a postat in urma cu puțin timp pe Instagram!

- Uniunea Europeana și-a pastrat unitatea și a invins, iar George Soros a pierdut, scrie Viktor Orban ca raspuns la un editorial al miliardarului. Ar fi timpul ca europenii sa il trimita, in sfarșit, acasa, a mai scris premierul Ungariei, dupa ce țara sa și Polonia au ajuns la un acord privind bugetul…

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- Cu restrictii ce vizeaza reuniunile de familie, recomandari ce privesc evitarea imbratisarilor si o rugaminte politicoasa adresata lui Mos Nicolae de ''a pastra distanta'', Europa se pregateste pentru primul Craciun din timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. …