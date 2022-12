Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat show al inceputului de an, formatul care te scoate din zona de confort și te face sa traiești cu sufletul la gura fiecare secunda iși va anunța concurenții din tabara faimoșilor. „Survivor“ Romania este tot mai aproape de start iar in doar cateva zile, telespectatorii ii vor cunoaște…

- TARAMUL DULCIURILOR… Bucurel si Bucurica sar in ajutorul vasluienilor care nu au apucat sa cumpere celor dragi daruri de Mos Nicolae sau Mos Craciun. Acestia au pregatit o sumedenie de cadouri care mai de care mai dulci si mai frumos aranjate: ghetute din ceramica, ciorapei, plusuri si carti pline cu…

- PROIECT… Echipa Asociației „Buna Ziua, Copii din Romania” (BZCR) formata dintr-un asistent social, un psiholog și voluntari, a organizat in luna noiembrie, in zece unitați de invațamant din Barlad, ateliere privind incluziunea copiilor cu dizabilitați. Aceste activitați fac parte din cadrul proiectului…

- NU A SCAPAT… Un barbat de 40 de ani, cu cetațenie bulgara și R. Moldova, care este cercetat pentru infracțiunea de trafic de persoane si cautat de autoritațile din Romania, a fost prins la Vama Albița. In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 23.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița /I.T.P.F.…

- Un galațean a obținut in justiție anularea amenzii pe care a primit-o și anularea deciziei de suspendare a permisului pentru ca nu ar fi acordat prioritate unor pietoni care traversau strada. Procesul deschis de un șofer din Galați in justiție poate constitui un precedent in Romania la o situație de…

- PREMIU… Centrul de Limbi Straine „English is Fun” Vaslui a primit astazi cea mai inalta distincție pe care o ofera Cambridge Assessement English unui centru de pregatire la examenele Cambridge. Este vorba despre placheta «Gold Preparation Centre», care a ajunge, anul acesta, doar la 18 centre de pregatire…

- Un cetatean roman, un bosniac si un italian au fost arestati in Germania pentru comiterea de infractiuni circumscrise regimului substantelor explozive, al traficului de droguri, al armelor si munitiilor, precum si al infractiunilor de natura economico-financiara. In urma cooperarii inițiate de Direcția…

- MODIFICARI… Inițiativa legislativa privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptata, la inceputul acestei saptamani, de Senat. Proiectul depus de deputata USR Diana Buzoianu, lucrat transpartinic și depus alaturi de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele democratice…